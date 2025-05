Ein Mann stürzt von einem sogenannten Stand-Up-Paddle-Board in Jena in die Saale - und braucht Hilfe. Nun blüht ihm eine Anzeige - die Polizei erklärt, warum.

Ein laut Polizei betrunkener Mann ist bei einer Tour mit einem Stand-up Paddle Board (SUP) in die Saale gestürzt und musste gerettet werden. (Symbolbild)

Jena - Ein Zeuge hat einen laut Polizei betrunkenen Mann aus der Saale in Jena gerettet, der zuvor von einem sogenannten Stand-Up-Paddle-Board (SUP) ins Wasser gestürzt war. Der 29-Jährige sei aufgrund seiner Gesamtkonstitution und dem Umstand, dass er deutlich betrunken war in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Dem Mann blüht nun laut Polizei auch eine Anzeige: Genau wie ein etwa ein Ruder- oder Motorboot, oder ein Fahrrad dürfe auch ein SUP nicht im betrunkenen Zustand geführt werden.