Magdeburg - Tri-tra-trullalla in Magdeburg: Das nach eigenen Angaben größte Puppentheater in Deutschland widmet dem Kasper als „Trickser, Kommentator, Störer und Systemsprenger“ ein mehrtägiges Festival. Höhepunkt von „Kasper? Kasper! Ein Festival“ sind vom 4. bis 8. Juni 16 internationale Gastspielproduktionen, wie das Puppentheater in Magdeburg mitteilte. Puppenspieler und Puppenspielerinnen aus acht Ländern in Europa wollen sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene begeistern, hieß es. Alle Bühnen des Hausen würden bespielt, auch das Außengelände.

Handpuppenspiel von klassisch bis modern

Der Fokus liegt demnach auf das „Spielprinzip Kasper“ und dem handwerklichen Handpuppenspiel. Die Vielfalt reiche vom klassischen Jahrmarkttheater bis hin zum experimentellen Spiel. Workshops und eine interaktive Ausstellung des Deutschen Forums für Figurentheater Bochum sollen das Festival abrunden, wie es hieß.

Studenten im kreativen Austausch

Erwartet werden zudem zwölf Studentinnen und Studenten verschiedener Figurentheater-Studiengänge aus Deutschland, Polen und der Ukraine. Sie sollen sich mit den Künstlerinnen und Künstlern austauschen, hieß es. Am 8. Juni stehe ein internationales Symposium mit Gästen aus Frankreich, Brasilien, Österreich, der Ukraine und Großbritannien an. Das Puppentheater Magdeburg setzt sich dafür ein, das Kaspertheater als Spielprinzip auf die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit zu setzen.