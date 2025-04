Zwei Männer geraten in einer Berliner Straßenbahn in einen Streit. Nach dem Aussteigen soll einer von ihnen ein Messer gezogen haben.

Mann nach Streit in Straßenbahn mit Messer verletzt

Ein Unbekannter soll auf einen Mann in Berlin eingestochen haben. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolfoto)

Berlin - Ein Unbekannter soll einen Mann bei einem Streit in Berlin-Friedrichsfelde mit einem Messer schwer verletzt haben. Der verletzte 44-Jährige soll mit ihm am frühen Sonntagmorgen in einer Straßenbahn aneinandergeraten sein, wie die Polizei mitteilte.

Beide sollen ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich der Straße Am Tierpark ausgestiegen sein, wo sie sich auf dem Gehweg geschlagen haben sollen. Dabei soll der Unbekannte mehrfach mit einem Messer auf den 44-Jährigen eingestochen haben, bevor er flüchtete. Der Mann kam den Angaben zufolge mit Schnitten am Hals und Oberkörper ins Krankenhaus. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.