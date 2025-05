Mehrere Straftaten sind nach einem Unfall in der Börde ans Licht gekommen. Für einen 33-Jährigen endete das erst im Krankenhaus und dann im Gefängnis.

Nach Unfall - Per Haftbefehl Gesuchter geht Polizei ins Netz

Ein Unfall in der Börde hat mehrere Straftaten ans Licht gebracht. (Symbolbild)

Wanzleben - Nach einem schweren Unfall im Landkreis Börde ist der Polizei ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Der 33-Jährige hatte zunächst am Freitagmorgen zwischen Wanzleben und Schleibnitz die Kontrolle über sein Auto verloren und sich überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Er und sein ein Jahr älterer Beifahrer seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Als die Polizei dort auftauchte, griff der 33-Jährige den Angaben zufolge die Beamten an und versuchte zu fliehen.

Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Magdeburg und Braunschweig vor. Zudem hatte er nachweislich Drogen konsumiert.

Diebesgut im Unfallfahrzeug

Das Unfallfahrzeug sei weder versichert noch zugelassen gewesen und habe zudem falsche Kennzeichen gehabt, hieß es. Im Auto fand die Polizei laut Mitteilung Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch in Oschersleben und Beute aus überregionalen Straftaten. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 33-Jährige kam in eine Haftanstalt.