In Berlin gab es dieses Wochenende mehrere schwere Messerangriffe. Ein Mann muss auf die Intensivstation.

Berlin - Ein 53-Jähriger ist nach einem Streit mit einem 38-Jährigen mit einer Stichverletzung im Brustkorb auf der Intensivstation gelandet. Dem Angriff im Prenzlauer Berg soll am Samstagabend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren mutmaßlich betrunkenen Menschen vorangegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige soll den 38-Jährigen dabei auf den Boden geschubst haben.

Am Einsatzort fanden Polizisten ein Messer mit Blut. Bei dem 38-Jährigen wurde zusätzlich ein Cuttermesser gefunden. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Durch die Auseinandersetzung hatte der Mann eine Platzwunde im Gesicht. Gegen den 38-Jährigen besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Dieses Wochenende gab es in Berlin mehrere schwere Messerangriffe. In Spandau soll ein 58-Jähriger am Samstagabend bei einem Streit mehrfach auf einen 59-Jährigen eingestochen haben. Der 59-Jährige hatte Schnitte am Hals und Rumpf und wurde im Krankenhaus operiert.

In der Hasenheide wurde ein Mann am Samstag lebensgefährlich mit einem Messer verletzt, ein anderer Mann ist nach einem Angriff am Freitag auf einem Auge blind. Ein 20-Jähriger ist nach einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen vor dem Humboldt Forum gestorben.