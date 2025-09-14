Energie Cottbus nähert sich den Aufstiegsplätzen an. Die Lausitzer sind für das anstehende Ost-Derby gut gerüstet.

Mannheim - Der FC Energie Cottbus hat mit einer starken Auswärtsleistung in der 3. Liga verdient drei Punkte bei Waldhof Mannheim entführt. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz feierte mit dem 3:0 (2:0) in Mannheim den zweiten Sieg im fünften Spiel der Saison 2025/26 und kletterte auf Tabellenplatz acht.

Axel Borgmann schoss Energie Cottbus vor 13.185 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion bereits nach sieben Minuten in Führung. Jannis Boziaris erhöhte ebenfalls noch in der ersten Halbzeit auf 2:0 (44.). Der Ex-Mannheimer Justin Butler traf zum 3:0-Endstand (75.). Waldhof-Kapitän Lukas Klünter sah in der 25. Minute die Gelb-Rote-Karte. Für Mannheim war es die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Luc Holtz aus Luxemburg nach zuvor zwei Siegen.

Cottbus am Mittwoch gegen Aue

Die Gäste aus der Lausitz zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Offensiv-Leistung. Cottbus spielte Mannheim immer wieder über die rechte Angriffsseite auseinander und ging verdient mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeitpause.

Für Energie Cottbus geht es in der englischen Woche am Mittwoch mit dem Ostderby gegen Erzgebirge Aue weiter. Die Gäste sind mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen in den Tabellenkeller der 3. Liga gerutscht.