  3. Mutmaßliche Gefahrenlage: Mann mit Waffe? Polizei rückt mit Großaufgebot an

Im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld rücken Polizisten an. Bei einem Mann wurde eine mutmaßliche Waffe gesichtet. Was ist passiert?

Von dpa 15.10.2025, 16:02
Ein Großaufgebot der Polizei hat sich wegen einer gesichteten Waffe vor einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg postiert. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Magdeburg - Weil Rettungskräfte bei einem psychisch auffälligen Mann einen „waffenähnlichen Gegenstand“ gesehen haben, ist es in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg zu einem Großeinsatz gekommen. Der Gegenstand stellte sich jedoch als Spielzeug heraus, wie die Polizei in mitteilte. Zuvor soll sich der 22-Jährige in seiner Wohnung im Stadtteil Neustädter Feld verschanzt und die Tür nicht geöffnet haben. Der Mann sei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Menschen seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, hieß es.