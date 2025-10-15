Magdeburg - Weil Rettungskräfte bei einem psychisch auffälligen Mann einen „waffenähnlichen Gegenstand“ gesehen haben, ist es in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg zu einem Großeinsatz gekommen. Der Gegenstand stellte sich jedoch als Spielzeug heraus, wie die Polizei in mitteilte. Zuvor soll sich der 22-Jährige in seiner Wohnung im Stadtteil Neustädter Feld verschanzt und die Tür nicht geöffnet haben. Der Mann sei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Menschen seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, hieß es.