Tiefstehende Sonne, nasses Laub, Splitt: Warum Herbsttouren für Biker in Thüringen riskant werden können – und was der TÜV jetzt dringend rät.

Erfurt - Der TÜV Thüringen warnt vor einem erhöhtem Unfallrisiko für Motorradfahrer im Herbst. Viele Biker nutzten die vielleicht letzten sonnigen Herbsttage des Jahres noch einmal zu einer abschließenden Runde vor der Winterpause. Häufig würden dabei Faktoren wie der zu der Jahreszeit oft tiefstehenden Sonne, kalter Asphalt sowie mit nassem Laub bedeckten Fahrbahnen unterschätzt, teilte der TÜV Thüringen mit.

„Motorradfahrer müssen sich besonders jetzt auf wechselhafte Fahrbahnbedingungen einstellen“, erklärte Marcel Schauffler vom TÜV Thüringen. Fahrbahnverschmutzungen durch Erntefahrzeuge oder Laub könnten nicht nur in Verbindung mit Taubildung auf dem Asphalt schnell gefährlich werden, auch Splitt zähle immer wieder zu den äußeren Sturzeinflüssen bei Bikern. Gerade bei schneller Kurvenfahrt sei ein Wegrutschen im Herbst leider keine Seltenheit.

Von den 96 Thüringer Verkehrstoten im vergangenen Jahr verloren 18 bei einem Unfall mit motorisierten Zweirädern ihr Leben. Unfallexperte Schauffler mahnte daher zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme.