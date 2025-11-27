Ein Mann fällt in Neukölln beim Essen vom Stuhl. Wie sich herausstellt, hat er mehrere Stichverletzungen am Rücken. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Berlin - Die Polizei hat vor einem Restaurant in Berlin-Neukölln bei einem Mann mehrere teils lebensbedrohliche Stichverletzungen entdeckt. Laut Zeugenaussagen soll der 29-Jährige am Mittwochabend vor dem Restaurant in der Sonnenallee beim Essen vom Stuhl auf den Gehweg gefallen sein, wie die Behörde mitteilte. Alarmierte Polizisten stellten demnach beim Umlagern des stark betrunkenen Mannes die Verletzungen am Rücken fest.

Der Verletzte wurde den Angaben zufolge von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Er wurde zur stationären Behandlung aufgenommen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Weil der Mann den Angaben zufolge so betrunken war, konnten die Tatumstände bislang nicht aufgeklärt werden. In dem Restaurant seien ihm die Verletzungen ersten Erkenntnissen zufolge nicht zugefügt worden, sagte eine Polizeisprecherin.