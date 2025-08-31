Ein Mann liegt am späten Abend in Göttingen auf der Straße. Kurz darauf wird er von einem Auto überrollt. Für den 54-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen zu melden. (Symbolbild)

Göttingen - Ein 54 Jahre alter Mann ist in Göttingen von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann aus bislang ungeklärten Gründen auf der Fahrbahn gelegen. Der Unfall passierte am späten Samstagabend.

Ersthelfer begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen wenig später – vergeblich. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und musste medizinisch betreut werden.

Die Stelle liegt an einer Einfallstraße zur Stadt, die nach Angaben eines Polizeisprechers nur schlecht beleuchtet ist. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe es zudem geregnet, die Sichtverhältnisse seien nicht besonders gut gewesen. In dem Bereich gilt Tempo 50.

Die Staatsanwaltschaft ließ einen Gutachter hinzuziehen. Für die Ermittlungen und die Arbeit des Sachverständigen blieb die Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.