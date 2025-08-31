Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit auf der Yorckstraße: Schüsse auf ein fahrendes Auto, Patronenhülsen am Tatort – was die Polizei über den Zwischenfall in Schöneberg weiß.

Berlin - In Berlin-Schöneberg hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf ein fahrendes Auto geschossen. Laut Polizei geriet er auf Höhe des S-Bahnhofs Yorckstraße mit dem 24 Jahre alten Fahrer des anderen Wagens in einen Disput. Als beide ausstiegen, soll der Mann plötzlich eine Schusswaffe gezogen haben.

Daraufhin, so die bisherigen Ermittlungen, flüchtete der 24-Jährige in sein Auto, in dem sich auch ein 27-Jähriger befand, und fuhr davon. Der noch unbekannte Täter schoss den Angaben zufolge mehrfach auf das wegfahrende Fahrzeug und fuhr dann auch weiter.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Polizisten stellten am Tatort mehrere Patronenhülsen sicher. Den mehrfach getroffenen Wagen des 24-Jährigen beschlagnahmte die Polizei. Die Hintergründe des Geschehens sind noch offen.