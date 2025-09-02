Der Überholversuch auf einer Landstraße hat fatale Folgen. Ein Mensch verliert sein Leben, ein anderer kommt ins Krankenhaus. Auch sonst sind die Auswirkungen groß.

Huxahl - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Celle ums Leben gekommen, ein anderer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die Fahrzeuge der beiden aneinander, als der Fahrer eines Elektroautos den anderen Wagen überholen wollte. Daraufhin kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab.

Das Elektroauto prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Der Fahrer starb am Unfallort. Der andere Wagen überschlug sich und kam auf einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte den 56-jährigen Fahrer in die Klinik. Der Elektrowagen wurde durch den Brand zerstört, an dem anderen Wagen entstand Totalschaden. Die L240 zwischen den Ortschaften Huxahl und Beckedorf wurde nach dem Unfall vorübergehend gesperrt. Zum Alter des tödlich Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben.