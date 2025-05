Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Bad Langensalza so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht (Symbolbild).

Bad Langensalza - Er soll einen Mann in Bad Langensalza lebensgefährlich verletzt haben: Ein 22-jähriger Tatverdächtiger ist auf der Flucht und wird von der Polizei gesucht. Zwar gebe es derzeit keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung, sagte eine Polizeisprecherin. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann etwa gefährliche Gegenstände mit sich führe. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen ihn.

Gefährliche Stichverletzungen

Der Mann soll bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) in der Nacht zu Mittwoch einen 36-Jährigen so schwere Stichverletzungen zugefügt haben, dass dieser im Krankenhaus notoperiert werden musste. Inzwischen befinde sich der Betroffene außer Lebensgefahr, so die Polizei.

Zu den Hintergründen der Tat nannte die Sprecherin keine Details. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte sie auch keine näheren Angaben zur Tatwaffe.