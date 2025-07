Ein Mann wurde blutend in Zwickau gefunden und starb wenig später. Jetzt wurde Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen.

Mann in Zwickau getötet: Haftbefehl erlassen

Zwickau - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Zwickau ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage mit. Weitere Details seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Mann, ein 67 Jahre alter Deutscher, wurde am frühen Sonntagabend festgenommen.

Das 36 Jahre alte Opfer war in der Nacht zum Sonntag blutend und schwer verletzt in einer Grundstückseinfahrt gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei der Mann in einem Krankenhaus gestorben. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts auf.