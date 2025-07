Der Unioner Marin Ljubicic (l) kam nicht an Schweinfurts Thomas Meißner vorbei.

Herzogenaurach - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat ein Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 verloren. Vor rund 300 Besuchern im Adi-Dassler-Stadion erzielte Martin Thomann per Elfmeter in der 81. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0). Der Sieg der Schweinfurter war nicht unverdient.

Nach Verletzungen und Trainingsrückstand kamen bei Union auch die Offensivspieler Oliver Burke, Woo-Yeong Jeong, David Preu und Aljoscha Kemlein zum Einsatz. Im zweiten Durchgang wechselte Trainer Steffen Baumgart die müden Berliner kräftig durch.

Union hält sich noch bis Freitag in Franken im Trainingslager auf. Für die Elf von Baumgart steigt das nächste Testspiel am Samstag (15.30 Uhr) im heimischen Stadion An der Alten Försterei gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona.