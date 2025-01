Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Neukölln bei einem Angriff durch mehrere Täter schwer verletzt worden. Nach dem Überfall gegen 11.00 Uhr am Freitagvormittag in der Ringbahnstraße flüchteten die Täter, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Mordkommission ermittelt. Die Hintergründe der Gewalttat waren zunächst nicht bekannt.