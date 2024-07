Berlin - Bei einem Streit ist ein Mann in Berlin-Gesundbrunnen durch einen Messerstich getötet worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde am Donnerstagabend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Streit in der Böttgerstraße soll es um einen Parkplatz gegangen sein, berichteten Medien. Demnach soll auch ein dritter Mann beteiligt gewesen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft kündigten weitere Informationen im Laufe des Tages an.

Nach dem tödlichen Angriff und der Festnahme sollen Verwandte des Opfers die Polizei mit Flaschen beworfen haben, so die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Mindestens fünf Polizisten seien verletzt worden. Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ beteiligten sich am Abend rund 50 Menschen an den Tumulten an den Absperrungen am Tatort. Fotos zeigen, wie Menschen von der Polizei weggedrängt und getragen werden.

Das Opfer wurde von dem Angreifer mit einem Messer in den Bauch gestochen. Im Krankenhaus starb der Mann an der schweren Verletzung. Der Angriff ereignete sich dem Polizisten zufolge gegen 18.00 Uhr. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.