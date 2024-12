Berlin - Ein Mann ist in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Pankow durch einen Stich in den Rumpf schwer verletzt worden. Der 26-Jährige habe berichtet, ein Bekannter sei am Montagnachmittag in die Unterkunft im Stadtteil Karow gekommen und habe ihn dort verletzt, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter, einen 25-jährigen Mann, fest.