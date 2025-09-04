Berlin - Ein 33-Jähriger soll in Berlin-Spandau einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe abgegeben und Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben. Nach Polizeiangaben wurde der Mann daraufhin in seiner Wohnung festgenommen. Bei einer Durchsuchung seien eine Schreckschusswaffe und Patronen gefunden worden. Der Polizei zufolge wurde die Waffe beschlagnahmt. Eine Alkoholkontrolle habe einen Wert von einem Promille ergeben. Der 33-Jährige soll außerdem am Vortag Drogen genommen haben. Laut Polizei war der Mann zwischenzeitlich in Polizeigewahrsam und wurde danach wieder freigelassen.