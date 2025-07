Zeugen hören in der Nacht im Berliner Südosten Schreie. Es stellt sich heraus: Dort wurde ein Mann durch Stiche schwer verletzt. Was ist bislang bekannt?

Mann in Berlin-Buckow überfallen und schwer verletzt

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Buckow bei einem Überfall durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zeugen hörten in der Nacht die Hilfeschreie des 23-Jährigen und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde zur stationären Behandlung seiner Stichverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Täter flüchteten.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann kurz vor Mitternacht in der Rudower Straße von dem Trio mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht worden sein. Die Täter sollen seine Wertsachen gefordert haben. Der Mann gab ihnen demnach seine Schlüssel - einer der Maskierten soll ihm mit einem Messer mehrfach in den Oberschenkel gestochen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.