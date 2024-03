Mann greift Taxifahrer in Stendal mit Reizgas an

Stendal - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend in Stendal einen 22 Jahre alten Taxifahrer mit Reizgas angegriffen. Der Fahrer kam ins Krankenhaus, wie die Polizei Stendal am Montag mitteilte. Der unbekannte Mann war vorher als Fahrgast mit dem 22-Jährigen im Taxi unterwegs gewesen, wie es hieß. Dann wollte er laut Polizei nicht mehr mit dem 22-Jährigen fahren. Nach dem Bezahlen beleidigte er den Taxifahrer den Angaben zufolge und besprühte ihn mit Reizgas.