Bad Belzig - Nach dem Tod eines Mannes im Jahr 2022 in Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark) muss ein 34-Jähriger für lange Zeit ins Gefängnis. Gegen den Mann mit dem Spitznamen „Sultan von Bad Belzig“ bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge, wie eine Sprecherin des Landgerichts in Potsdam mitteilte. Das Urteil des Landgerichts mitsamt der Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten ist somit rechtskräftig.

Bis zur Unkenntlichkeit verprügelt

Der 34-Jährige hatte in seiner Wohnung im Dezember 2022 einen anderen Mann aus der Trinkerszene des Ortes bis zur Unkenntlichkeit geschlagen und getreten. Als er am Silvesterabend nach Tagen zurückkehrte, um Alkohol zu holen, fand er den Mann schwer verletzt vor. „Ohne sich zuvor um das Wohlergehen des schwer verletzten Geschädigten zu kümmern, verließ er anschließend erneut die Wohnung“, erklärte die Gerichtssprecherin. Der Verletzte starb schließlich an den Verletzungen.

Leiche nach sechs Monaten auf Balkon entdeckt

Die Leiche des Mannes schleppte der „Sultan“ später auf seinen Balkon und versteckte ihn dort unter anderem unter Kleidung, Decken, Folien und einem Teppich. Erst im Juni fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung die stark verweste Leiche des Mannes.