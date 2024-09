Wegen Mordes an einem 63-Jährigen und eines Überfalls auf die Tante des Opfers kommt ein 35-Jähriger auf die Anklagebank.

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines 63-Jährigen in Berlin-Marzahn kommt ein 35-Jähriger heute (9.30 Uhr) auf die Anklagebank. Er soll das Opfer aus Habgier getötet und kurz darauf dessen Tante, die im selben Haus wohnte, überfallen und ausgeraubt haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm in dem Prozess vor dem Berliner Landgericht Mord und Raub mit Todesfolge sowie räuberische Erpressung und Körperverletzung zur Last.

Die beiden Männer sollen sich über eine Datingplattform kennengelernt haben. Der 35-jährige Deutsche habe vorübergehend bei seinem Bekannten gewohnt. Am 27. November 2023 habe er den 63-Jährigen mit einem kräftigen Schlag überwältigt und ihm dann ein Kissen auf das Gesicht gedrückt. Neben Handy und EC-Karte habe er auch den Ersatzschlüssel zu der Wohnung der Tante des Opfers erbeutet. Damit sei er in die Wohnung der 86-Jährigen gelangt, habe sie geschubst und 115 Euro erbeutet.