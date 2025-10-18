Ein Mann flieht beim Kupferfest in Hettstedt vor der Polizei. Dabei finden die Beamten heraus, dass gegen ihn gleich zwei Haftbefehle vorliegen.

Hettstedt - Beim Kupferfest in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist am Freitagabend ein 40-jähriger Mann festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte den Mann am Freitagabend kontrollieren wollen. Der Mann versuchte vor der Polizei zu flüchten, wurde jedoch nach wenigen Metern gestellt.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 40-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort muss er seine Haft nun antreten.

Das Kupferfest in Hettstedt ist ein jährliches Stadtfest und erinnert an die bergbauhistorische Tradition der Kupferstadt Hettstedt.