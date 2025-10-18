Der FC Bayern kann das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund personell nicht wie erhofft bestreiten. Ein Aktivposten muss nach zuletzt starken Vorstellungen zuschauen.

München - Der FC Bayern München muss im Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler fällt im Spiel gegen den BVB aufgrund von Adduktorenbeschwerden aus. Im Vergleich zum 3:0 in Frankfurt vor der Länderspielpause verändert Trainer Vincent Kompany sein Team auf zwei Positionen. Für Gnabry rückt Nicolas Jackson ins Team, Aleksandar Pavlovic läuft im Mittelfeld anstelle von Leon Goretzka auf.

Bei den Gästen aus Westfalen übernimmt der frühere Münchner Niklas Süle in der Startelf den Posten von Ramy Bensebaini. „Er war sehr müde, für das Spiel war er noch nicht frisch genug“, sagte Trainer Niko Kovac bei Sky.