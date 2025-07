Ein Mann kehrt am späten Abend in seine Wohnung zurück. Die Wohnungstür ist aufgebrochen. In seinem Bett: ein Fremder.

Mann findet Betrunkenen in seinem Bett

Mühlhausen - Ein Mann hat in seiner Wohnung in Thüringen einen betrunkenen Fremden vorgefunden. Der Mann kam am späten Donnerstagabend nach Hause, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnungstür war aufgebrochen - offenbar hatte sich jemand mit Gewalt Zutritt verschafft.

Laut Polizei rief der Mann die Beamten, die den ungebetenen Gast aus der Wohnung in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) verwiesen. Ein Alkoholtest habe 2,0 Promille ergeben, teilte eine Sprecherin mit. Ebenso sei er nicht in dem Haus gemeldet gewesen. Warum der Betrunkene sich in das Bett legte, sei Teil der Ermittlungen.