Bremen - Ein Mann ist in Bremen auf dem Trittbrett eines Regionalzuges mitgefahren. Nach einer Notbremsung des Zuges am Donnerstag flüchtete der Mann unerkannt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte war im Bremer Hauptbahnhof an Gleis 7 auf das Trittbrett der hinteren Lok gestiegen und außen auf dem Zug in Richtung Hannover mitgefahren. Ein Bahnmitarbeiter hatte dies beobachtet und die Polizei alarmiert. Kurz darauf stoppte der Regionalexpress, der Unbekannte floh. Die Beamten suchten nach dem „Trittbrettfahrer“, konnten ihn jedoch nicht finden. Insgesamt 18 Züge verspäteten sich laut Bundespolizei wegen des Vorfalls. Die Ermittlungen dauern an.