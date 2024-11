Im Emsland ist am Morgen ein Mann von der Straße abgekommen - und in seinem Auto eingeklemmt worden.

Rastdorf - Im Emsland ist ein Mann gegen mehrere Bäume gefahren und gestorben. Er kam am Morgen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er mit der Leitplanke, mehreren Leitpfosten und mindestens fünf Bäumen zusammengestoßen. Der Fahrer wurde dadurch in seinem Auto eingeklemmt und starb noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.