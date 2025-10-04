Ein Auto kollidiert auf der A4 bei Hermsdorf mit einer Notrufsäule und überschlägt sich. Der Fahrer stirbt, eine Beifahrerin wird schwer verletzt gerettet.

Auf der Autobahn 4 ist ein Mann mit seinem Auto gegen eine Notrufsäule gefahren und bei dem Unfall gestorben. (Symbolbild)

Hermsdorf - Ein Mann ist mit seinem Auto auf der Autobahn 4 gegen eine Notrufsäule gefahren und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Eine Beifahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Unfall ereignete sich am Freitag auf der A4 in der Nähe des Hermsdorfer Kreuzes bei Kraftsdorf. Das Auto war in Richtung Dresden unterwegs und kam nach rechts über alle drei Fahrstreifen hinweg von der Fahrbahn ab. Dabei stieß es gegen eine Notrufsäule und überschlug sich.

Bei dem Unfall brach am Auto Feuer aus. Nach Polizeiangaben wurde die Beifahrerin von einem Ersthelfer aus dem Wagen geborgen. Die A4 wurde in Fahrtrichtung Dresden mehrere Stunden gesperrt.