Bremen - Bei einer Auseinandersetzung in Bremen ist ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach erlitten bei der körperlichen Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar am späten Dienstagabend zwei weitere Personen leichte Verletzungen, aber nicht durch ein Messer. Weitere Beteiligte seien geflüchtet, so der Sprecher. In der Nähe des Tatortes ist eine Klinik. Nach der Tat sperrte die Polizei die Straße, es kam zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Die Ermittler suchen nach Zeugen.