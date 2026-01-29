Ein 43-Jähriger bedroht zwei Polizisten in Pollhagen mit einem Kampfhund. Dann kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Pollhagen - Ein 43 Jahre alter Mann hat zwei Polizeibeamte in Pollhagen im Kreis Schaumburg mit seinem Kampfhund bedroht. Der Mann soll zuvor auffällig durch Nordsehl gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten haben den 43-Jährigen daraufhin am Mittwochabend zu Hause aufgefunden und wollten einen Alkoholtest durchführen.

Der Mann beleidigte die Polizisten und drohte, seinen Kampfhund zu holen. Als die Beamten das verhindern wollten, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die beiden 30-jährigen Polizisten wurden dabei so stark verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten, wie es hieß.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.