Spaziergänger machen eine schreckliche Entdeckung: Am Ufer eines Sees in Dormagen liegt die Leiche eines Jugendlichen. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Dormagen - Ein 14-Jähriger ist tot an einem See in Dormagen gefunden worden. Ein Tötungsdelikt sei nicht auszuschließen, teilten die Polizei des Rhein-Kreis Neuss und die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mit. Die Leiche weise Verletzungen auf, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben dazu wollte er nicht machen. Eine Mordkommission ermittelt.

Spaziergänger hatten die Leiche am späten Mittwochnachmittag am Rande des Waldsees im Ortsteil Hackenbroich gefunden und die Polizei alarmiert. Ermittler sicherten bis in die Nacht hinein Spuren am Fundort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können.