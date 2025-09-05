Großeinsatz der Polizei auf Fehmarn: In einem Stall wird ein bewaffneter Eindringling entdeckt. Der Mann flüchtet - und versteckt sich in einem Feld vor Polizisten.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Hausfriedensbruchs ein. (Symbolbild)

Fehmarn - Mit einem Cuttermesser im Schweinestall hat ein Mann bei Petersdorf auf Fehmarn für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Als der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes den Eindringling am Donnerstagnachmittag bemerkte, flüchtete dieser zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige aus Niedersachsen befand sich nach ersten Einschätzungen in einem psychischen Ausnahmezustand.

Polizei schießt zur Warnung

Zunächst seien Mitarbeiter des Betriebes dem Mann in einem Fahrzeug gefolgt. Als die Polizei dazu kam, habe sich der Mann bedrohlich auf die Mitarbeiter zubewegt. Ein Polizeibeamter gab demnach einen Warnschuss ab.

Verdächtiger entkleidet sich bis auf Unterwäsche

Der Verdächtige sei daraufhin in ein Feld geflüchtet und nicht mehr zu sehen gewesen. Weitere Kräfte, darunter auch der Bundespolizei und technische Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei, seien angefordert worden. In einem Wassergraben wurde laut Polizei schließlich Bekleidung gefunden, die zur Beschreibung des Flüchtigen passte. Der Mann hatte sich bis auf die Unterwäsche entkleidet und kam den Angaben zufolge bei Aufforderung aus seinem Versteck.

Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Hausfriedensbruchs ein.