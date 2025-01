Berlin - Ein Mann ist beim Flaschensammeln am Berliner S-Bahnhof Warschauer Straße von einer S-Bahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ein Überwachungsvideo zeige den noch immer unbekannten Mann dabei, wie er in der Nacht auf Mittwoch beim Überqueren der Schienen von einer Bahn erfasst und mitgeschliffen werde, teilte die Polizei mit. Genauere Angaben zum Hergang konnte die Polizei bislang nicht machen. Der Mann sei vor Ort reanimiert und schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob er sich in Lebensgefahr befinde, sei den Angaben nach derzeit unklar.

Eine Gleissperrung aufgrund des Unfalls habe zur Umleitung einiger Bahnen geführt, sodass es zu Verspätungen gekommen sei, hieß es weiter. Bei der S-Bahn, die den Mann erfasste, habe es sich um eine sogenannte Leerfahrt gehandelt. Der Einsatz sei mittlerweile beendet, teilte die Polizei weiter mit.