In einer Wohnung in Cottbus bricht ein Feuer aus. Ein junger Mann wird aus den Flammen gerettet, erleidet aber schwere Verletzungen.

Cottbus - Bei einem Brand in einer Wohnung in Cottbus ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 32-Jährige wurde laut der Polizei aus seiner stark verrauchten Wohnung befreit und im Anschluss reanimiert, wie es von der Feuerwehr der Stadt Cottbus hieß. Anschließend kam er ins Krankenhaus.

Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor. Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten laut einem Polizeisprecher am Mittwoch den Rauch in der Erdgeschosswohnung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Nach zwei Stunden wurde das Feuer gelöscht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.