Knapp 200 Veranstaltungen, neue Formate und stabile Umsätze: Die Leipziger Messe sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt.

Leipzig - Die Leipziger Messe stuft das vergangene Jahr als erfolgreich ein. Nach vorläufigen Zahlen seien rund 110 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet worden, teilte das Unternehmen mit. Der Wert liegt unter dem des Rekordjahres 2024, als 114,7 Millionen Euro Umsatz zu Buche standen. Angaben zum Ergebnis macht die Messe erst bei der Vorlage des Geschäftsberichts in einigen Monaten.

2025 richtete die Leipziger Messe insgesamt 195 Veranstaltungen aus (Vorjahr: 192). Dazu zählen Messen, Gastveranstaltungen, Events und Kongresse. Im vergangenen Jahr seien neue nationale und internationale Formate dazugekommen - darunter eine Fachmesse für Industriearmaturen und Dichtungstechnik (DIAM & DDM) sowie verschiedene Kongresse zu Themen wie Inklusion im Arbeitsleben oder Imkerei.

„2025 hat gezeigt, wie belastbar unser Geschäftsmodell ist“, erklärte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Gleichwohl ist das Unternehmen stets auf Ausgleichszahlungen seiner Gesellschafter angewiesen, denn Gewinn macht die Messe nicht. Der Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig schossen 2024 zusammen rund 7,8 Millionen Euro zu.