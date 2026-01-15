Eine Frau liegt in den Wehen und kann nicht mehr laufen. Rettung kommt durchs Fenster durch die Feuerwehr mit einer Hubarbeitsbühne – gerade noch rechtzeitig.

Die Feuerwehr hat eine Schwangere mit Hilfe einer Hubarbeitsbühne aus ihrer Wohnung in einen Rettungswagen gebracht. (Symbolbild)

Weyhe - Mit Hilfe einer Hubarbeitsbühne hat die Feuerwehr im Landkreis Diepholz eine in den Wehen liegende Frau aus ihrer Wohnung geholt. Die Schwangere aus Weyhe konnte selbst nicht mehr laufen und das Treppenhaus war zu eng, um sie aus dem ersten Obergeschoss zu tragen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

So kam die Hubarbeitsbühne der Ortsfeuerwehr Leeste zum Einsatz. Die Helfer brachten die Patientin über den Korb zum Rettungswagen. Und das gerade noch rechtzeitig: Knapp zehn Minuten später kam das Baby wohlbehalten – noch auf dem Weg ins Krankenhaus – im Rettungswagen zur Welt, wie der Sprecher weiter mitteilte.