In der Nacht kommt es zu einem Streit auf der Straße. Ein Mensch wird dabei durch Stiche verletzt.

Berlin - Ein 47 Jahre alter Mann ist bei einem nächtlichen Streit auf der Straße lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben am frühen Morgen am Mierendorffplatz im Berliner Stadtteil Charlottenburg unterwegs. Dort kam es mit mehreren bisher unbekannten Personen aus unklaren Gründen zu einem Streit. Während der Auseinandersetzung erlitt der Mann mehrere lebensbedrohliche Stich- und Gesichtsverletzungen. Ein von Passanten gerufener Notarztwagen brachte dem Mann in eine Klinik. Nach einer Notoperation bestand keine Lebensgefahr mehr. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat.