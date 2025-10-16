weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Gewaltsame Auseinandersetzung: Mann bei Streit in Drogenmilieu lebensgefährlich verletzt

Gewaltsame Auseinandersetzung Mann bei Streit in Drogenmilieu lebensgefährlich verletzt

In einem Nachtquartier-Container in Bremen geraten zwei Männer in heftigen Streit. Nun ermittelt die Mordkommission.

Von dpa 16.10.2025, 12:42
Bei einer Auseinandersetzung in einem Nachtquartier im Bremer Drogenmilieu sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild)
Bei einer Auseinandersetzung in einem Nachtquartier im Bremer Drogenmilieu sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bremen - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Bremer Drogenmilieu sind zwei 35 und 44 Jahre alte Männer schwer verletzt worden – einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Einsatzkräfte fanden die beiden blutverschmierten Männer in der Nacht zum Donnerstag in einem sogenannten Nachtquartier-Container auf dem Gelände des Drogenkonsumraums in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte.

Beide wurden notärztlich versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Der 35-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 44-Jährige wurde bei dem Streit schwer verletzt. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.