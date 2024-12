Die Feuerwehr rettet einen Mann aus einer brennenden Wohnung. Er kommt in eine Spezialklinik und schwebt in Lebensgefahr.

Mann bei Feuer in Reinickendorf lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Reinickendorf lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war am Vormittag in der Wohnung im vierten Obergeschoss eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Gebrannt haben demnach Einrichtungsgegenstände der Wohnung.

In der Brandwohnung fanden die Einsatzkräfte den Bewohner und retteten ihn nach draußen. Er erlitt den Angaben zufolge lebensgefährliche Brand- und Rauchverletzungen und kam in eine Spezialklinik mit Druckkammer. Weitere Verletzte gab es nicht. Zur Brandursache und dem Alter des Mannes wurde zunächst nichts bekannt.