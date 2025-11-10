Am Abend kommt es in Gotha zu einem Feuerwehreinsatz. Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus entdecken die Einsatzkräfte einen Toten. Vieles bleibt noch unklar.

Gotha - Bei einem Wohnungsbrand in Gotha ist ein Mann tot aufgefunden worden. Die Wohnung des Mannes, dessen Alter bislang unbekannt sei, sei am Sonntagabend in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Bei den Löscharbeiten im Mehrfamilienhaus entdeckten Einsatzkräfte den leblosen Mann.

Bisher sind nach Angaben der Polizei weder Brand- noch Todesursache bekannt. In dem Feuer im Mehrfamilienhaus sei nur eine Wohnung zu Schaden gekommen, hieß es weiter. Die anderen Wohnungen seien weiterhin bewohnbar. Einsatzkräfte hätten die Löscharbeiten mittlerweile beendet.