Bremen - Ein Mann hat in Bremen Sicherheitskräfte mit einer Softairpistole bedroht und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 31-Jährige habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach in der Nacht zu Sonntag per Notruf angekündigt, mit einer Schusswaffe in eine Bar zu gehen, teilte die Polizei mit. Dort bedrohte er zunächst einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Anschließend bedrohte er die Streife eines Objektschutzes, die auf den Mann aufmerksam wurde. Sie konnte den Mann überwältigen. Die alarmierte Polizei nahm ihn schließlich fest.

Bei ihm wurde eine weitere echt aussehende Waffenattrappe gefunden. Der Mann war laut Polizei zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.