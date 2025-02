In Cottbus widersetzt sich ein Mann einer Zwangsräumung. Dabei greift er zum Messer. Die Polizisten greifen ihrerseits zum Taser.

In Cottbus hat die Polizei einen Taser eingesetzt. (Symbolbild)

Cottbus - Ein 32-jähriger Mann hat in Cottbus Polizisten mit einem Messer bedroht. Die Beamten waren hinzugerufen worden, als der Mann sich gegen seine Zwangsräumung wehrte, wie die Polizei mitteilte. Als der Mann am Morgen zum Messer griff, setzen die Polizisten den Angaben nach einen Taser ein, um ihn zu entwaffnen. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizisten blieben unverletzt.