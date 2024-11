Ein 29-Jähriger hat eigentlich Hausverbot in einem Laden in Halle - betritt das Geschäft aber trotzdem. Dann zieht er ein Messer.

Mann bedroht Mitarbeiter in Geschäft in Halle mit Messer

Halle - Ein 29-Jähriger hat in einem Geschäft in Halle Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Der Mann, der eigentlich Hausverbot in dem Laden hat, beleidigte die Angestellten am Freitagnachmittag außerdem, wie die Polizei Halle am Samstag mitteilte. Die fünf Mitarbeiter blieben unverletzt.

Erst nachdem er mehrmals dazu aufgefordert wurde, verließ der Mann das Geschäft, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Beleidigung gegen ihn.