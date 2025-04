In einem Dschungel Jagd auf Dinosaurier machen - für Scarlett Johansson ist das schon lange ein Traum. Der geht mit ihrer Rolle in „Jurassic World Rebirth“ in Erfüllung.

Las Vegas - Mit ihrer Rolle als Expeditionsleiterin in „Jurassic World Rebirth“ wird für Scarlett Johansson ein Wunsch Wirklichkeit. „Es war ein lebenslanger Traum von mir, in einem "Jurassic"-Film zu spielen“, sagte die Schauspielerin bei der Film-Veranstaltung „CinemaCon“ laut eines Berichts des Branchenportals „Variety“. Der Hollywood-Star macht in dem im Juli erscheinenden Action-Abenteuer in geheimer Mission Jagd auf Dinosaurier.

„Seit 15 Jahren melde ich mich immer wieder und sage: Ich bin verfügbar“, so die 40-Jährige. Besonders deutlich machte sie das demnach Steven Spielberg, dem Regisseur der ersten beiden Filme des Franchise: „Ich habe ihm gesagt, ich spiele jede Rolle - sogar, wenn ich in den ersten fünf Minuten gefressen werde.“

Neben Johansson („Lost in Translation“, „Black Widow“) ist Oscar-Preisträger Mahershala Ali (51) als Team-Helfer zu sehen, Jonathan Bailey (36) verkörpert einen Paläontologen. Regie führt Gareth Edwards („Godzilla“, „The Creator“). Bisher gab es sechs Blockbuster-Filme aus der „Jurassic Park“-Reihe von 1993 bis 2001, gefolgt von „Jurassic World“ von 2015 bis 2022.