In Brandenburg an der Havel kommt es bei einem Rangiermanöver zu einem Vorfall. Ein Mann wird schwerstens verletzt. Was ist bislang bekannt?

Brandenburg an der Havel - Ein Mann ist bei einem Rangiermanöver auf einem Firmengelände in Brandenburg an der Havel zwischen zwei Eisenbahnwagons eingeklemmt worden. Der Mann wurde schwerstens verletzt und kam in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lokführer des Zuges erlitt einen Schock und musste behandelt werden.

Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei ermitteln nun, wie es zu dem Vorfall im Ortsteil Kirchmöser kommen konnte. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ (MAZ) berichtet. Weitere Angaben lagen zunächst vor.