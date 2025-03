Am Nachmittag wird die Polizei alarmiert. Ein Mann ist in Berlin-Spandau von einem Schuss getroffen worden. Viele Fragen sind noch offen.

Mann angeschossen - Verdächtiger in Taxi gefasst

Berlin - Ein 36-jähriger Mann ist in Berlin-Spandau angeschossen worden. Er wurde am Nachmittag im Stadtteil Hakenfelde gegen 15.00 Uhr verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem Taxi, wie die Polizei mitteilte.

Kurz darauf stoppte die Polizei ein Taxi und nahm einen 21-jährigen Fahrgast als Verdächtigen fest. Nun werde untersucht, ob es der Täter sei. Die Verletzung des Opfers war nicht lebensgefährlich, hieß es.

Die Kriminalpolizei war am Nachmittag am Tatort und suchte nach Spuren. Außerdem wurden Zeugen befragt. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.