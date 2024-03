In unmittelbarer Nähe zu einem beliebten Touristenziel in Berlin-Mitte ist ein Mann erschossen worden. Noch ist laut Polizei kein Täter gefasst.

Berlin - Nach tödlichen Schüssen auf einen Mann an der Touristenattraktion Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen der Tat. Dafür würden weitere mögliche Zeugen befragt, hieß es am Dienstag von der Berliner Staatsanwaltschaft. „Zum Schutz der laufenden Ermittlungen“ gebe es derzeit aber keine weiteren Informationen, sagte eine Behördensprecherin. Unklar blieb zunächst auch, ob die Ermittler von einem Täter oder mehreren Tätern ausgehen.

Der 44-Jährige war am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr in der Zimmerstraße nahe der Friedrichstraße unterwegs, „als plötzlich Schüsse fielen“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Mann sei mehrmals getroffen und auf dem Gehweg zusammengebrochen. Zeugen alarmierten sofort Sanitäter und die Polizei. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos.

Eine Mordkommission der Kriminalpolizei begann noch am Abend mit den Ermittlungen und der Spurensuche. Auch am Montag war der Bereich um den früheren DDR-Grenzübergang Checkpoint Charlie, der auf der Grenze zwischen Berlin-Mitte und Kreuzberg liegt, lange Zeit weiträumig abgesperrt.