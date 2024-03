Berlin - Mit Titelverteidiger TuS Makkabi und Viktoria Berlin können die Gewinner der beiden letzten Berliner Fußball-Landespokale auf einen erneuten Triumph hoffen. Oberligist TuS Makkabi setzte sich im ersten Viertelfinalspiel am Samstag beim klassenhöheren Regionalligisten Berliner AK mit 3:0 (0:0) durch. Viktoria Berlin, Titelträger von 2022, bezwang den Landesligisten Meteor 06 sicher mit 4:0 (1:0). Am Sonntag spielen noch Sparta Lichtenberg gegen den Frohnauer SC sowie die Oberliga Nordost Nord anführende Mannschaften von Hertha 03 und Lichtenberg 47 (jeweils 14.00 Uhr). Die Runde der letzten vier Mannschaften wird am 1. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am Finaltag der Amateure am 25. Mai im Hans-Zoschke-Stadion in Lichtenberg statt.

Im Nachmittagsspiel beim abstiegsgefährdeten BAK hatte Doron Bruck Makkabi nach 60 Minuten im Poststadion die Gästeführung erzielt. In der Nachspielzeit sorgte Brian Petnga für die Entscheidung zugunsten des Titelverteidigers, ein weiterer Konter brachte sogar noch einen dritten Treffer für den klassentieferen Verein.

Beim Siebtligisten Meteor 06 war Viktorias Topstürmer Lucas Falcao bereits nach sieben Minuten erfolgreich. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Oleg Skakun mit dem zweiten Treffer auf dem Kunstrasenplatz an der Ungarnstraße für eine frühe Vorentscheidung. Erneut Lucas Falcao (86.) und Laurenz Dehl eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgten für den standesgemäßen Erfolg.