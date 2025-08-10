Der Brand eines Mähdreschers läuft auf eine Ackerfläche über. Trotz sofortiger Löscharbeiten ist der Schaden enorm.

Ausleben - Der Brand eines Mähdreschers hat in Ausleben (Landkreis Börde) für einen großen Ackerbrand gesorgt. Laut Polizei brannte eine Fläche von rund 12.000 Hektar. Während der Mäharbeiten soll sich im Bereich des Hydrauliktanks der Maschine ein Feuer entfacht haben.

Während der rund zweistündigen Löscharbeiten waren nach Angaben der Polizei knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden betrage rund 250.000 Euro.